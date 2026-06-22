Готовившая нападение на красноярскую школу девушка получила срок

Девушку из Красноярского края осудили за подготовку нападения на школу

Суд вынес приговор жительнице Красноярского края, которая планировала нападение на школу, которое включало расправу над людьми. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, девушка планировала нападение в феврале текущего года. Она подготовила план передвижения по заведению в этот день и другие необходимые вещи.

Она также приобрела амуницию, а патроны для стрельбы ей обещал передать человек, с которым она обсуждала свою идею в мессенджере. Девушка посещала местные спортивно-стрелковый клуб, где она научилась основам стрельбы.

«Преступный умысел К. не был доведен до конца в связи с пресечением ее деятельности сотрудниками правоохранительных органов», – сообщается в публикации.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье об организации и приготовлении к террористическому акту. Суд приговорил ее к сроку шесть лет и шесть месяцев. Пока что приговор в силу не вступил.

Ранее в Турции во второй раз за два дня произошла стрельба в школе.