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Общество

Готовившая нападение на красноярскую школу девушка получила срок

Девушку из Красноярского края осудили за подготовку нападения на школу
Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жительнице Красноярского края, которая планировала нападение на школу, которое включало расправу над людьми. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, девушка планировала нападение в феврале текущего года. Она подготовила план передвижения по заведению в этот день и другие необходимые вещи.

Она также приобрела амуницию, а патроны для стрельбы ей обещал передать человек, с которым она обсуждала свою идею в мессенджере. Девушка посещала местные спортивно-стрелковый клуб, где она научилась основам стрельбы.

«Преступный умысел К. не был доведен до конца в связи с пресечением ее деятельности сотрудниками правоохранительных органов», – сообщается в публикации.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье об организации и приготовлении к террористическому акту. Суд приговорил ее к сроку шесть лет и шесть месяцев. Пока что приговор в силу не вступил.

Ранее в Турции во второй раз за два дня произошла стрельба в школе.

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