Юный курьер спас отца и сына от утопления ценой собственной жизни

В Китае юный курьер пожертвовал своей жизнью, спасая незнакомцев от утопления, сообщает Sina.

Инцидент произошел 27 мая в уезде Кайли провинции Гуйчжоу. 20-летний Цзинь Сяоу, всю первую половину дня развозивший заказы, припарковал электросамокат и решил отдохнуть у реки Циншуй. Около 16:00 он услышал крики о помощи.

Оказалось, что ребенок случайно упал в воду. Отец в панике прыгнул за ним, но сам попал в ловушку быстрого течения. Стоявшие на берегу очевидцы беспомощно наблюдали, как оба барахтаются в воде.

Сяоу, ни секунды не колеблясь, бросился в реку и стал толкать тонущих к берегу. Вскоре очевидцы нашли лодки и вытащили из воды ребенка и его отца, однако упустили из виду спасателя — к тому моменту он обессилел и не смог выбраться на берег самостоятельно.

Узнав о трагедии, служба доставки Meituan, где Сяоу работал с февраля этого года, направила сотрудников в дом курьера для выражения соболезнований и выделила 50 тыс. юаней (540 тыс. рублей) для его семьи.

Ранее очевидец бросился в реку в российском селе, чтобы спасти девушку, оказавшуюся в воде.