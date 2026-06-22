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Общество

Академик РАО оценил востребованность арабского языка в российских школах

Академик Ямбург: арабский будет востребованным языком у школьников
John Copland/Shutterstock/FOTODOM

Стартующая с нового учебного года программа по изучению арабского языка будет востребованной у российских школьников. Это нововведение особенно актуально с учетом тесных связей и продолжающегося сближения России со странами арабского региона, заявил доктор педагогических наук, академик Российской академии образования Евгений Ямбург в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Чехов сказал: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек». Языки мира разнообразны, это прекрасное поле выбора для желающих расширить свои знания и кругозор», – подчеркнул Ямбург.

Он отметил, что в России точно найдутся специалисты для преподавания нового предмета. Кроме того, академик подчеркнул важность изучения не только языка, но и культуры жителей арабского мира, отметив, что без этого нельзя стать хорошим переводчиком.

«Следует глубоко проникать в культурологию, чтобы понимать людей, на языке которых ты говоришь, и которому собрался обучать других», – заключил эксперт.

Напомним, 20 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в новом учебном году начнет действовать программа изучения арабского языка. Он рассказал, что ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги российских писателей, которые передали в ОАЭ.

Ранее стало известно, что в России растет спрос на изучение китайского и арабского языков.

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