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Общество

«Рувики» запустила проект для сохранения исторической памяти о геноциде советского народа

Проект «Рувики» «Летопись утрат» объединил свыше 400 статей о зверствах нацистов
Алексей Никольский/РИА Новости

Интернет-энциклопедия «Рувики» сообщила о запуске проекта «Летопись утрат», посвященного сохранению исторической памяти о геноциде советского народа в период Великой Отечественной войны. Запуск инициативы приурочен ко Дню памяти и скорби.

Уточняется, что проект объединил свыше 400 статей о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных территориях СССР. В материалах собраны и систематизированы исторические свидетельства, архивные документы и фотоматериалы о нацистском оккупационном режиме, концлагерях, карательных операциях и отдельных эпизодах геноцида, включая блокаду Ленинграда.

Отдельное внимание в проекте уделяется расследованию преступлений и судебным процессам над нацистскими преступниками и их пособниками как в СССР, так и в современной России.

Отмечается, что с 2020 года суды ряда регионов России признали преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны актами геноцида советского народа. Сейчас статус жертв геноцида закреплен на федеральном уровне, определена правовая основа увековечивания их памяти, а также введена ответственность за отрицание или одобрение этих преступлений.

«Для нас важно, чтобы данные материалы были доступны широкой аудитории в понятном, структурированном и проверенном энциклопедическом формате», — подчеркнул глава «Рувики» Владимир Медейко.

Для удобства поиска на портале доступен географический фильтр по оккупированным в годы войны советским республикам.

Все материалы проекта рецензируются экспертами Российской академии наук. В дальнейшем проект будет масштабирован — за счет новых статей и архивных материалов.

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