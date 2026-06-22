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Общество

В Москве ожидаются грозы и град

Тишковец: в Москве и области в понедельник пройдут ливни, возможен град
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Град и кратковременные ливни с грозой ожидаются в Москве в понедельник, 22 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В течении дня московский регион окажется на орбите влияния циклона и связанного с ним атмосферного фронта окклюзии, который просматривается на метеорадарах на удалении от столицы около 150 км к северо-западу и западу, рассказал он.

В Москве и Подмосковье в понедельник будет облачно с прояснениями.

«Пройдут кратковременные ливни – на каждый квадратный метр московских улиц прольется до 5-7 литров дождевой воды (по области местами по югу - до 8-13 литров), прогремят грозы, возможен град диаметром до 2-3 см. Ветер северо-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха составит +22…+25», — написал синоптик.

Во вторник температура воздуха днем составит +21…+24°C. В среду будет солнечно и без осадков — до +23°C. В четверг и пятницу через регион пройдет холодный атмосферный фронт, в связи с чем прогнозируются дожди. Днем будет +16…+19°C, что на 5°C ниже климатической нормы, добавил Тишковец.

Ранее синоптик рассказал, когда в Анапу придет «летняя погода».

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