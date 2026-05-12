В Красноярском крае браться от скуки чуть не сожгли дачный поселок

В Красноярском крае дети жгли траву и чуть не спалили дачный поселок
Heying HUA/Shutterstock

В Шарыповском округе Красноярского края двое несовершеннолетних братьев 8 и 10 лет едва не уничтожили дачный массив, устроив пожар от скуки. Об этом сообщает «7 Канал Красноярск».

Инцидент произошел в селе Дубинино. Двое братьев в возрасте 8 и 10 лет решили развлечь себя, разведя огонь на поле с сухой травой. Когда пламя начало распространяться, школьники попытались потушить возгорание самостоятельно, но у них ничего не вышло. Тогда братья побежали к матери и рассказали о случившемся.

Женщина вызвала пожарных. К моменту прибытия специалистов огонь успел охватить более 50 кв метров, но не подобрался к дачному поселку. Пострадавших нет.

До этого в Абакане пожарные спасли шестилетнего мальчика из горящей квартиры, ребенок устроил пожар, когда был дома один. Экстренные службы вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма и увидели в окне на пятом этаже ребенка, который звал на помощь. Пожарные развернули автолестницу, поднялись к мальчику и эвакуировали его через окно. Ребенка передали медикам.

Ранее двое детей зажгли свечку и спалили дом в Вологодской области.

 
