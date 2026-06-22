У берегов Фиджи нашли десятки пакетов с белым порошком

RNZ: более 60 пакетов с белым веществом нашли на побережье Фиджи

На побережье нескольких островов Фиджи обнаружили более 60 пакетов с белым веществом, которое, предположительно, может быть кокаином. Об этом сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на полицию страны.

По данным правоохранителей, 27 пакетов были найдены на островах архипелага Лау. Их направили на исследование в криминалистическую лабораторию в столице страны Суве. Еще 35 пакетов обнаружили плавающими у острова Муния.

На днях аналогичный запечатанный пакет с белым веществом нашли на острове Кадаву. Проведенная экспертиза подтвердила, что в нем находился кокаин. Кроме того, утром еще один подозрительный сверток вынесло на берег возле одного из поселений на острове Камеа.

Жителей прибрежных районов призвали незамедлительно сообщать в полицию об обнаружении подозрительных свертков и не вскрывать их самостоятельно.

В мае Федеральная полиция Австралии сообщила, что с начала года в странах Тихоокеанского региона правоохранительные органы изъяли 17 тонн запрещенных веществ, преимущественно кокаина. Этот показатель более чем втрое превысил объем изъятий за весь 2025 год.

В начале июня таможенная служба Новой Зеландии также сообщила об изъятии около 100 кг кокаина стоимостью до 35 млн новозеландских долларов. Наркотики нашли в грузовом контейнере в порту Тауранга.

Ранее в Тихом океане у берегов Мексики изъяли партию кокаина весом 1,3 тонны.