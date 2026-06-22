Юлия Барановская поделилась эмоциями перед выпускным дочери

Телеведущая Юлия Барановская тяжело переживает окончание школы дочери. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она вместе со своими детьми посетила «День единения» в Гимназии имени Е. М. Примакова. Праздник стал последним для ее старшей дочери Яны, которая в этом году завершает обучение в одиннадцатом классе.

На торжество семья пришла в одинаковых футболках с изображением медведя — талисмана гимназии. В своих социальных сетях Барановская рассказала, что испытывает сильные эмоции из-за скорого окончания дочерью школы.

По словам телеведущей, ей трудно поверить, как быстро пролетело время с момента, когда Яна впервые переступила порог школы. Она призналась, что испытывает волнение и грусть в преддверии важного этапа в жизни дочери.

Ведущая шоу «Мужское / Женское» признавалась журналистам, что мечтает вновь стать матерью, но пока достойного кандидата на роль отца она не нашла, а рожать ребенка для себя и растить его одной не хочет.

Ранее стало известно, что Юлия Барановская заказала выпускное платье для дочери у модельера «Дьявол носит Prada 2».