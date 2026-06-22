Взрывоопасный диван отправил в больницу Бразилии пятерых человек

Need To Know: пять человек пострадали при взрыве дивана в квартире в Бразилии

В бразильском городе Нитерой, расположенном в штате Рио-де-Жанейро, произошел мощный взрыв дивана в квартире во время ремонтных работ, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел 28 мая в новой квартире 25-летней танцовщицы самбы Мариэлли да Силва де Оливейры. В момент происшествия рабочие завершали ремонт, а один из них наносил на диван водоотталкивающее покрытие. Вскоре после этого произошел взрыв, который полностью разрушил квартиру и повредил соседние помещения. Предварительное расследование показало, что причиной взрыва могло стать воспламенение паров химического средства для гидроизоляции. По версии пожарных, реакцию спровоцировал один из электрических приборов, находившихся в помещении.

В результате происшествия хозяйка квартиры и несколько рабочих получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. По данным местных СМИ, один из сотрудников, занимавшийся обработкой мебели, также оказался среди наиболее серьезно пострадавших. Еще один рабочий продолжает находиться под наблюдением врачей, двоих других уже выписали.

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