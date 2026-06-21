Названа дата возобновления автобусных маршрутов до торгового комплекса «Садовод»

Автобусные маршруты до ТК «Садовод» в Москве приостановили до 23 июня

Автобусные маршруты до торгового комплекса «Садовод» в Москве не будут ходить до 23 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что торговый комплекс не будет работать в эти дни.

До этого сообщалось об отмене автобусных маршрутов № 436, с694, с711, 739а, 739в, 739к, с744, с768, с867.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». Тогда Дептранс объявил о массовых перекрытиях на МКАД. Ограничения действовали на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го км и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го км.

В Дептрансе советовали использовать для парковки автомобилей стоянки ТЦ «МЕГА Белая Дача».

Ранее более десяти поездов задержались из-за перекрытия движения по Крымскому мосту.