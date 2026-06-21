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Общество

Более десяти поездов задержались из-за перекрытия движения по Крымскому мосту

Одиннадцать «Таврий» задержат из-за перекрытия движения на Крымском мосту
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Одиннадцать поездов задержались из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту. Об этом сообщил железнодорожный оператор «Гранд сервис экспресс».

Изменения в расписании коснулись 11 поездов «Таврия». Так, самая большая задержка — у поездов №007 Санкт-Петербург – Керчь (отправлением 19 июня, на 8,5 часа), №068 Керчь--Москва (отправлением 21 июня, на восемь часов), №463 Москва--Феодосия (отправлением 19 июня, на 6,5 часа), №316 Адлер - Симферополь (отправлением 20 июня, на 5,5 часа) и №173 Москва — Керчь (отправлением 19 июня, на 5,5 часа).

С задержкой менее пяти часов будут следовать еще несколько поездов, следующих из Москвы в Севастополь (№092, отправлением 19 июня), из Москвы в Керчь (№173, отправлением 19 июня), из Москвы в Симферополь (№028, отправлением 20 июня), а также ряд других, следующих в Крым из Минеральных Вод, Санкт-Петербурга и Челябинска.

В ночь на 21 июня Крымский мост закрыли для движения автомобилей.

Ранее беспилотники атаковали паром в Керченском проливе.

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