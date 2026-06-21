Бизнес-психолог объяснила, как работать с коллегой, который вас бесит

Если коллега раздражает, но работать с ним все равно нужно, попытки просто избегать общения редко помогают. Особенно если люди находятся в одном отделе, ведут общий проект или зависят от сроков друг друга, рассказала «Газете.Ru» бизнес-психолог, экономист, к.э.н. Екатерина Каталина.

В рабочих конфликтах опасен не сам факт личной неприязни, а момент, когда раздражение начинает влиять на задачи, сроки и качество коммуникации. Напряженные организационные условия и плохая коммуникация — это факторы рабочего стресса, а стресс может отражаться на продуктивности, вовлеченности и взаимодействии с другими людьми на работе.

«Универсального рецепта «просто не общаться» часто бывает недостаточно, особенно если вы работаете в одном отделе», — сказала Каталина.

По словам эксперта, первый шаг — не пытаться понравиться человеку и не доказывать ему, что он ведет себя неправильно. Лучше сократить коммуникацию до необходимого минимума и отвечать максимально спокойно. Не сухо из мести, не демонстративно, а функционально: только по делу, без личных оценок и попыток выиграть спор.

Если коллега провоцирует, обвиняет или втягивает в эмоциональный диалог, Каталина советует использовать короткие нейтральные фразы. Например: «Я понял вашу точку зрения», «Хорошо, я приму это к сведению», «Да, так и есть». В такой реакции нет топлива для конфликта. Человеку сложнее продолжать спор, если собеседник не оправдывается, не атакует в ответ и не дает повода цепляться за эмоции.

При этом молчать в ответ на рабочие вопросы не стоит. Задача — не исчезнуть из коммуникации, а убрать из нее лишнее. То есть отвечать на письма, согласовывать сроки, давать статус по проекту, но не обсуждать чужой характер, не спорить о тоне и не уходить в выяснение, кто кого уважает.

Если коллега переходит на личности, разговор нужно возвращать к задаче.

Например, на фразу «ты вечно все срываешь, из-за тебя у нас провал» можно ответить: «Я понимаю твое недовольство. Давай вернемся к задачам. Что конкретно нужно сделать по проекту до пятницы?». Если звучит обвинение в безответственности, рабочий ответ может быть таким: «Я готов обсудить сроки выполнения моей части работы. Какие у тебя есть предложения по синхронизации действий?».

Такой способ не делает конфликтного коллегу приятным человеком. Но он меняет тон и предмет общения. Вместо оценки личности появляется: срок, задача, зона ответственности, следующий шаг. Для работы этого обычно достаточно.

Отдельный пункт — фиксация договоренностей. Каталина советует переводить важные решения в переписку: кто что делает, к какому сроку, в каком виде передает результат. Это особенно важно, если коллега склонен менять позицию задним числом, обвинять других или говорить одно устно, а потом утверждать другое.

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