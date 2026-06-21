Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Меньше трети российских автовладельцев полностью довольны своим автомобилем

Только 28% автовладельцев полностью довольны своим автомобилем
Shutterstock/FOTODOM

Больше половины (53%) российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих машин, 19% уже внедрили некоторые модификации, и всего 28% признались, что не хотят ничего менять. Об этом свидетельствуют данные исследования экспертов бренда «Урал», высокотехнологичного отечественного производителя акустики и электроники, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, 52% хотели бы сделать салон более комфортным. На втором месте — аэрография кузова (45%), на третьем — затемнение стекол (41%). Оклейка виниловой пленкой интересует 39% опрошенных. Замыкает пятерку улучшение акустической системы — это актуально для 34% автолюбителей.

Менее популярны: тюнинг светотехники (28%), дополнительная шумоизоляция (26%), диски нештатного размера (23%), занижение клиренса с обвесом (21%), улучшение аэродинамики (17%) и обновление двигателя (15%).

Интерес к автотюнингу стимулирует экономическая целесообразность: 69% опрошенных рассматривают модернизацию как более доступную альтернативу покупке нового авто. Стремление выделиться на дороге (61%), сделать машину более быстрой и динамичной (56%), удобной и комфортной (54%) также играют заметную роль. 48% не устраивают базовые заводские характеристики, а 40% видят в тюнинге способ усилить безопасность. Для 24% это просто хобби.

«Для автовладельцев машина — буквально второй дом, поэтому многие заботятся об удобстве и атмосфере внутри. Однако далеко не все готовы к сложным и дорогостоящим изменениям, поэтому на рынке высок спрос на быстрые, доступные и качественные решения. К таким относится и замена штатной автоакустики — не случайно это один из самых востребованных вариантов модернизации», — отмечает Юрий Логинов, президент компании «Урал».

При обновлении акустической системы россияне прежде всего оценивают соотношение цены и качества (62%), простоту установки (57%), громкость звука (55%), глубину и плотность басов (51%). Многие обращают внимание на широту (47%) и чистоту (44%) звучания, четкость и естественность вокала (35%).

Ранее россияне рассказали, во сколько им обошелся первый автомобиль.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
22 июня, ровно в 4 утра. 8 фильмов о том, как один день 85 лет назад изменил судьбы миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!