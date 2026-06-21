Меньше трети российских автовладельцев полностью довольны своим автомобилем

Больше половины (53%) российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих машин, 19% уже внедрили некоторые модификации, и всего 28% признались, что не хотят ничего менять. Об этом свидетельствуют данные исследования экспертов бренда «Урал», высокотехнологичного отечественного производителя акустики и электроники, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Среди тех, кто заинтересован в тюнинге, 52% хотели бы сделать салон более комфортным. На втором месте — аэрография кузова (45%), на третьем — затемнение стекол (41%). Оклейка виниловой пленкой интересует 39% опрошенных. Замыкает пятерку улучшение акустической системы — это актуально для 34% автолюбителей.

Менее популярны: тюнинг светотехники (28%), дополнительная шумоизоляция (26%), диски нештатного размера (23%), занижение клиренса с обвесом (21%), улучшение аэродинамики (17%) и обновление двигателя (15%).

Интерес к автотюнингу стимулирует экономическая целесообразность: 69% опрошенных рассматривают модернизацию как более доступную альтернативу покупке нового авто. Стремление выделиться на дороге (61%), сделать машину более быстрой и динамичной (56%), удобной и комфортной (54%) также играют заметную роль. 48% не устраивают базовые заводские характеристики, а 40% видят в тюнинге способ усилить безопасность. Для 24% это просто хобби.

«Для автовладельцев машина — буквально второй дом, поэтому многие заботятся об удобстве и атмосфере внутри. Однако далеко не все готовы к сложным и дорогостоящим изменениям, поэтому на рынке высок спрос на быстрые, доступные и качественные решения. К таким относится и замена штатной автоакустики — не случайно это один из самых востребованных вариантов модернизации», — отмечает Юрий Логинов, президент компании «Урал».

При обновлении акустической системы россияне прежде всего оценивают соотношение цены и качества (62%), простоту установки (57%), громкость звука (55%), глубину и плотность басов (51%). Многие обращают внимание на широту (47%) и чистоту (44%) звучания, четкость и естественность вокала (35%).

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