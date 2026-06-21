Михаил Романов поздравил медиков с профессиональным праздником

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Поздравление парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале. Праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

В обращении к врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам и ветеранам отрасли он подчеркнул важность здравоохранения. По его словам, эта сфера не допускает мелочей, а ответственность в ней остается колоссальной.

«Дорогие работники здравоохранения, ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары — каждый из вас занимает важное место в большой и сложной системе здравоохранения», — написал он.

Романов отметил продолжение работы по модернизации отрасли в России и Санкт-Петербурге. Он уточнил, что больницы и поликлиники строятся и капитально ремонтируются, закупается современное оборудование закупили, систему обслуживания пациентов обновляется, а также растет доступность высокотехнологичной медицинской помощи.

«Особо хочу отметить впечатляющие результаты в сфере поддержки материнства и детства. В нашей стране успешно развиваются репродуктивные технологии, помогая российским семьям познать радость родительства. За всем этим – труд медиков», — добавил парламентарий.

Романов подчеркнул, что профессия врача требует глубоких знаний и отточенных навыков. По его словам, неравнодушное сердце также входит в перечень необходимых качеств.

«Большое спасибо за то, что вы находите для пациентов не только верное лечение, но и слова поддержки. Это необходимое каждому больному лекарство, которое помогает бороться с отчаянием и дарит веру в лучшее даже в самых сложных ситуациях», — подчеркнул он.

Депутат выразил признательность ветеранам отрасли, которые посвятили медицине десятки лет. По его словам, они передают свой бесценный опыт молодым коллегам. Парламентарий пожелал всем медицинским работникам крепкого здоровья, сил, профессионального роста и больше благодарных и здоровых пациентов.