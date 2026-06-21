Ликсутов назвал интервал движения поездов метро Москвы одним из самых коротких в мире

Интервал движения поездов в метро Москвы признан одним из самых коротких в мире. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, за соблюдением графика следит команда Московского метрополитена. Специалисты обеспечили надежность и безопасность столичного метро, а транспорт остается одним из самых надежных в городе.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно работаем над повышением качества сервиса для пассажиров. График движения поездов выполняется на 99,9% — Московский метрополитен один из самых пунктуальных в мире. Точное соблюдение расписания в Московском метрополитене позволяет москвичам и гостям столицы планировать время поездок и с комфортом добираться до точек назначения», — сказал Ликсутов.

Он уточнил, что вместимость состава «Москва-2026» превышает 1,5 тыс. человек. Этот показатель сопоставим с тысячей личных автомобилей. По его мнению, таким образом метро снижает нагрузку на дорожную сеть города.

Ликсутов подчеркнул, что интервал движения поездов метро в часы пик сократили до 90 секунд. При этом обновление подвижного состава и инфраструктуры сыграло в этом важную роль. По его словам, это позволяет пассажирам заранее планировать маршруты и экономить время в пути.