В минобразования Тувы уточнили число пострадавших в лагере «Орленок»

Двое подростков получили травмы после нападения мужчины на детский лагерь «Орленок» в Туве. Об этом сообщило министерство образования республики.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 21 июня в загородном оздоровительном лагере «Орленок», расположенном на озере Чагытай в Тандинском кожууне. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

В министерстве сообщили, что 25-летний пьяный мужчина проник на территорию лагеря со стороны озера, после чего ворвался в спальный корпус, устроил дебош и побил двух подростков. Однако травмы не причинили вреда здоровью, а состояние пострадавших медики оценили как удовлетворительное.

Нарушителя оперативно задержали сотрудники лагеря и передали правоохранительным органам.

Министерство образования направило замечание учредителю лагеря с требованием принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности детей и сотрудников.

По данным ведомства, на месте работает специальная группа министерства, которая совместно со специалистами центра «Сайзырал» оказывает детям психологическую помощь. Работа также проводится с родителями и педагогами. В министерстве отметили, что детей успокоили и они продолжают отдых и никто из них захотел покинуть лагерь. Кроме того, с персоналом учреждения провели внеплановый инструктаж.

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