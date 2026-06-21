Компания мужчин изнасиловала сестер после предложения работы

В Индии две сестры подверглись групповому изнасилованию после предложения работы

Сестер-танцовщиц изнасиловали после предложения работы. Об этом сообщает News Arena India.

По данным издания, две девушки подрабатывают танцовщицами на разных мероприятиях в городе Патна. Один из местных жителей предложил им выступить на церемонии, связанной с традиционными обрядами.

Позже они встретились с мужчиной, но вместо назначенного места они отправились в другое, где он вместе с двоюродным братом и компанией знакомых насиловал пострадавших. В течение ночи они меняли локации, но не отпускали сестер. Когда те начинали вырываться, им угрожали расправой.

Под утро их привезли назад в город, но отпустили только после того, как девушки подняли тревогу и обратились к прохожим. Они вызвали полицию.

В результате в отношении 13 человек возбудили уголовное дело, пока что под арест отправлен только один. На данный момент полиция проводит рейды, которые помогут найти остальных обвиняемых.

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