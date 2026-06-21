Парк приключений «Дримвуд» открыл летний сезон на курорте Сбер «Манжерок»

Парк «Дримвуд» принял около 4 тыс. человек в день открытия сезона на «Манжероке»

В парке приключений «Дримвуд» всесезонного курорта Сбера «Манжерок» открылся летний сезон. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На открытии гостей ждала развлекательная программа. В нее вошли концерты, спектакли, выступления фокусников, огненное шоу, музыка и танцы. Большой праздничный салют завершил мероприятие.

Центральным символом парка стала 32-метровая скульптура «Голова Белого Марала». Образ является одним из ключевых символов культуры народов Алтая. Там организаторы проводят мультимедийное представление «Легенда о Белом Марале».

«Все, что сделано в парке «Дримвуд», — для детей и взрослых, которые любят приключения. Именно открытие таких мест нас вдохновляет, большое счастье видеть радость на лицах детей. Уверен, что парк обретет своих постоянных поклонников и станет популярным среди семей со всей России», — отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

По его словам, в день открытия парк «Дримвуд» посетило около 4 тыс. человек. Предполагается, что за год он должен принять свыше 150 тыс. гостей.

На территории работают семь аттракционов, тематические пространства, аркадные игры «Лесные забавы», интерактивные представления, мастер-классы, магазин сувениров и гастрономические зоны.

«Увидеть сегодня улыбки тысяч людей со всей страны — главная награда за наш труд. Сегодня было яркое открытие, но впереди нас ждет еще очень большая работа. К концу лета мы запустим новые аттракционы, которые подарят гостям более экстремальные эмоции, включая башню свободного падения «Эхо гор» высотой 38 метров и диско-костер «Лесной вихрь» с трассой протяженностью 92 метра», — отметила гендиректор парка «Дримвуд» Людмила Кузнецова.

Для маленьких гостей открыли аттракцион «Умка». Он плавно поднимает детей на высоту до 10 метров. Для посетителей создали ощущение полета на воздушном шаре, а на вершине их встречает медвежонок Умка. Аттракцион вошел в первую и единственную в России тематическую зону, созданную в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм».