В Белгородской области подвели итоги работы медиков в приграничье

Бригады скорой помощи Белгородской области в 2025 году совершили около 100 тыс. выездов в приграничные районы региона и спасли порядка 1,3 тыс. мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

По словам главы региона, всего за прошлый год медики выполнили более 400 тыс. выездов, при этом около четверти из них пришлись на 15-километровую приграничную зону, где каждая поездка связана с риском для жизни. Шуваев отметил, что благодаря мужеству медицинских работников удалось спасти около 1,3 тыс. мирных жителей. Он также поблагодарил их за борьбу за жизнь каждого пациента, в том числе тех 150 человек, которых, несмотря на усилия врачей, спасти не удалось.

Врио губернатора добавил, что в системе здравоохранения Белгородской области работают почти 20 тыс. специалистов — врачи, медсестры, фельдшеры, санитары и сотрудники скорой помощи. По его словам, медики осваивают современные технологии, разрабатывают новые методы лечения и реабилитации, проводят уникальные хирургические операции и сложные вмешательства, в том числе оказывая помощь пострадавшим в результате боевых действий и террористических атак.

Шуваев также отметил, что среди медицинских работников есть потери, однако, несмотря на это, они продолжают оставаться верными своему профессиональному долгу и ежедневно готовы бороться за жизнь и здоровье пациентов.

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