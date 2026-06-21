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Общество

В Приморье прохожие спасли женщину от насильника

Во Владивостоке мужчина едва не изнасиловал женщину на улице
Shutterstock

Жителя Владивостока задержали местные жители за надругательство над женщиной. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Давыдова. По версии правоохранителей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 31-летнюю россиянку, избил и пытался изнасиловать, но ее спасли местные жители.

В результате мужчину передали полиции. В его отношении составили административный протокол по статье о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Мировым судьей Советского района правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на срок 3 суток», – сообщается в публикации.

Также правоохранители организовали проверку по статье о действиях сексуального характера. Материалы направлены в следственные органы.

Саму пострадавшую после инцидента госпитализировали. Информация о ее состоянии не уточняется.

Ранее в Москве молодые люди изнасиловали девушку, используя вейп и ножку от стула.

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