В Приморье прохожие спасли женщину от насильника

Во Владивостоке мужчина едва не изнасиловал женщину на улице

Жителя Владивостока задержали местные жители за надругательство над женщиной. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Давыдова. По версии правоохранителей, мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 31-летнюю россиянку, избил и пытался изнасиловать, но ее спасли местные жители.

В результате мужчину передали полиции. В его отношении составили административный протокол по статье о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Мировым судьей Советского района правонарушителю назначено наказание в виде административного ареста на срок 3 суток», – сообщается в публикации.

Также правоохранители организовали проверку по статье о действиях сексуального характера. Материалы направлены в следственные органы.

Саму пострадавшую после инцидента госпитализировали. Информация о ее состоянии не уточняется.

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