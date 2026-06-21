Угощения и спокойная музыка: в России придумали правила для отелей с питомцами

В России разработали ГОСТ для отелей с кошками и собаками

Российским гостиницам рекомендовали предоставлять приветственное угощение гостям, которые приезжают с домашними животными. Такая рекомендация есть в новом стандарте по адаптации объектов туристической индустрии для приема туристов с питомцами, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Документ, разработанный Роскачеством, был принят 28 мая и вступит в силу 1 декабря 2026 года. Действие ГОСТ распространяется только на кошек и собак.

Согласно документу, в номерах, где разрешено проживание с животными, гостиницам рекомендуется предоставлять лежанки, миски для воды и корма, гигиенические пеленки или лотки. Кроме того, в комнате должны быть чистая питьевая вода, пакеты для уборки за питомцами, а также влажные одноразовые полотенца и салфетки.

Стандарт включает рекомендации и для предприятий общественного питания, допускающих посетителей с домашними животными. В частности, при разработке специального меню предлагается привлекать ветеринарных специалистов, чтобы обеспечить безопасность и сбалансированность ингредиентов. При составлении рациона рекомендуется учитывать типичные диетические потребности животных, возможные аллергены и индивидуальные ограничения.

Отдельное внимание уделено созданию комфортной обстановки для питомцев. Так, при использовании фоновой музыки рекомендуется выбирать спокойные инструментальные композиции без резких тембров и высоких частот, а источники звука размещать подальше от мест, где находятся животные. Освещение также не должно вызывать у них стресс: документ рекомендует отказаться от яркого направленного света, стробоскопического эффекта, мигающих ламп и резких перепадов яркости.

Кроме того, стандарт содержит рекомендации по обеспечению безопасности домашних животных на объектах туристической индустрии, оснащению таких объектов, правилам поведения персонала, маркировке и предоставлению дополнительных услуг.

Ранее ветеринар Владимир Уражевский рекомендовал использовать для животных две отдельные миски вместо сдвоенных моделей.