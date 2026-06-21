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Общество

МВД перечислило обязательные отметки в паспорте

МВД: в паспорте обязательны отметки о месте регистрации и воинской обязанности
Константин Михальчевский/РИА Новости

Обязательными в паспорте гражданина России являются отметки о месте регистрации и воинских обязанностях. Об этом сообщили в МВД России, передает РИА Новости.

«По вопросам проставления во внутрироссийском паспорте отметок сообщаем, что обязательными являются о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности», — говорится в сообщении.

По желанию в паспорте могут поставить отметки о группе крови и резус-факторе, о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, о ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.

До этого ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Софья Свечникова сообщила, что в российском законодательстве нет четкого списка пластических операций и прочих изменений внешности, которые требуют от человека обязательной замены паспорта. Однако при значительном изменении внешности документ должен быть заменен.

Ранее в Гознаке ответили, стоит ли России отказываться от бумажных паспортов.

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