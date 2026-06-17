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Общество

Россиян предупредили об опасности хранения документов в галерее смартфона

Специалист Ульянов предупредил об опасности хранения паспорта в смартфоне
PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

Цифровые копии документов не стоит хранить в галерее смартфона из-за риска компрометации личных данных. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он предупредил, что мошенники, например, могут получить удаленный доступ к устройству. В этом случае цифровой образ паспорта будет инструментом для реализации различных мошеннических схем. При этом, по его словам, зачистка цифровых следов оказывается сложной задачей для обычного пользователя.

«В большинстве современных устройств файлы не удаляются физически, а лишь помечаются как удаленные. В ряде систем они могут автоматически очищаться через 30 дней, однако даже в этом случае сначала происходит лишь логическое удаление. Если злоумышленник получает доступ к устройству, он потенциально может восстановить такие «недоудаленные» данные и получить доступ к фотографиям, которые пользователь считал удаленными», — пояснил Ульянов.

Эксперт отметил, что для оценки рисков при отправке документов важно учитывать фактор принимающей стороны.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев до этого рассказал «Газете.Ru», что фото паспорта часто находится в обычной галерее телефона вместе с другими фотографиями и не защищается как отдельный чувствительный документ. Если телефон будет потерян, передан в ремонт без предварительной очистки данных или окажется в руках постороннего лица, доступ к изображению паспорта может быть получен так же быстро, как к любому другому файлу в памяти устройства.

Ранее сообщалось, что почти половина сотрудников российских компаний не понимают, когда их атакуют мошенники.

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