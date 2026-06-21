В Минпросвещения объяснили, в каком формате пройдут школьные выпускные

Формат школьных выпускных определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Определение конкретного формата проведения школьных выпускных находится в компетенции региональных органов власти, образовательных организаций и родительского сообщества. При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности», — сказал министр.

Кравцов добавил, что ведомство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций. Также Минпросвещения поддерживает практику организации различных мероприятий, отметил министр.

В 2025/26 учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня.

17 июня исследование финтех-компании ЮMoney и «Чек Индекса» показало, что минимальный набор для выпускницы (платье, обувь, аксессуары, салон) обойдется примерно в 20 777 рублей. Для выпускника (костюм, рубашка, обувь, стрижка) — 11 979 рублей. Гендерный разрыв — почти вдвое. По словам аналитиков, зумеры относятся сдержанно к шумным вечеринкам и демонстративному потреблению.

Ранее девушек предупредили об ошибках в макияже на выпускной.