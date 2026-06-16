Стало известно, сколько в России стоит собраться на выпускной в 2026 году

Минимальный образ для выпускницы в 2026 году — 20,7 тыс., для юноши — 12 тыс.

Минимальный набор для выпускницы (платье, обувь, аксессуары, салон) обойдется примерно в 20 777 рублей. Для выпускника (костюм, рубашка, обувь, стрижка) — 11 979 рублей. Гендерный разрыв — почти вдвое. Это показало исследование финтех-компании ЮMoney и «Чек Индекса», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По словам аналитиков, зумеры относятся сдержанно к шумным вечеринкам и демонстративному потреблению. Если раньше подготовка к выпускному ассоциировалась с масштабными тратами на пышные наряды, то сегодня выпускники выбирают удобство и кэжуал-стиль.

С 1 мая по 7 июня число покупок в интернет-магазинах одежды выросло на 15%, а средний чек снизился на 21% (до 8 823 рублей). Выпускники заказывают базовую одежду вместо дорогих вечерних туалетов на один вечер.

В мужском образе традиционные туфли заменяются кроссовками, строгие костюмы — расслабленными пиджаками. Средний чек на мужские костюмы составил 6 722 рубля (–3% к 2025 году), а количество покупок упало на 8%. Классические туфли потеряли 6% продаж. Исключение — базовые белые рубашки: их покупки выросли на 1%, а чек достиг 913 рублей (+5%).

В женском образе наблюдается акцент на индивидуальность. Средний чек на вечернее платье составил 8 904 рубля (+5%), число покупок выросло на 2%. Классические туфли теряют популярность: –4% продаж, чек снизился до 2 769 рублей (–3%). При этом в широкой категории женской обуви (кроссовки, лоферы) число покупок взлетело на 22%, а средний чек составил 10 002 рубля (+2%). Девушки готовы инвестировать в качественную удобную обувь, которую будут носить каждый день.

Количество покупок женских аксессуаров взлетело на 55%, хотя средний чек снизился на 32% (до 6 874 рублей). Выпускницы собирают образ из множества недорогих, но акцентных деталей.

Оплат услуг ателье стало на 5% больше, средний чек вырос на 9% (до 3 103 рублей). В женских салонах красоты оплат стало на 4% больше, чек увеличился на 13% (до 2 230 рублей).

Настоящий прорыв — в мужском уходе: число оплат в барбершопах выросло на 2%, оборот — на 26%, средний чек — на 24% (до 2 775 рублей). Юноши поколения Z уделяют уходу за собой значительно больше внимания, чем их предшественники.

Ранее россияне рассказали, каким запомнили свой выпускной.