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Общество

Миллионы жителей Бразилии получили сообщения о нападении инопланетян

Жителям Бразилии пришло сообщение о нападении инопланетян из-за хакерской атаки
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Жители нескольких городов Бразилии получили уведомления о нападении инопланетян от национальной гражданской обороны страны. Об этом сообщил секретарь по вопросам защиты и гражданской обороны Вольней Вольф, передает Agência Brasil.

По его словам, на государственную систему экстренного оповещения населения была совершена хакерская атака. В результате жителям страны приходили уведомления, в которых их призывали «защитить себя» инопланетной атаки. При этом в некоторых сообщениях содержались орфографические ошибки.

«Берегитесь: инопланетная атака. Люди, мы прибыли», — говорилось в одном из сообщений.

Национальная гражданская оборона Бразилии сообщила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что после взлома система оповещения была отключена. Предупреждения были разосланы удаленно не связанным с ведомством лицом.

17 июня издание Cybernews сообщило, что хакеры похитили партию презервативов и лубрикантов стоимостью $1,7 млн, предназначавшуюся для сети Walmart, используя сложную схему с фишингом, поддельными брокерами и перенаправлением грузов. Инцидент затронул компанию Global Protection Corp., производителя презервативов ONE Flex и дочернюю структуру крупнейшего в мире производителя контрацептивов Karex.

Ранее Дмитриев обратился к инопланетянам с просьбой.

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