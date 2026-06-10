Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев попросил инопланетян помочь убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку. Сообщение он опубликовал в X.

«Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, пожалуйста, проявите свое всемогущество и доброту, убедив Кира Стармера уйти в отставку», — говорится в публикации.

Дмитриев отметил, что для достижения этой цели им не придется устраивать вторжение и применять передовые космические технологии. Внеземным гостям достаточно будет донести до британского политика истинное отношение граждан к его работе на посту премьер-министра страны.

До этого спецпредставитель президента РФ пошутил, что людей и инопланетян «объединило» ожидание отставки Стармера. Также он приложил к своему посту гиф-изображение кадра из фильма «Гладиатор» 2000 года, в котором персонаж Максимус Децим Меридий сказал: «Если мы будем держаться вместе, мы выживем».

Ранее Стармер заговорил о «нападении» России в 2030 году.