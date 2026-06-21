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Общество

Херсонская область полностью обесточена

«Херсонэнерго»: 14 муниципалитетов Херсонской области полностью обесточены
Shutterstock/Creative Cat Studio

В 14 муниципалитетах Херсонской области пропал свет из-за технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщила компания «Херсонэнерго» в Telegram-канале.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ряде районов региона произошло кратковременное отключение электроснабжения. По его словам, работы по восстановлению начнутся сразу после «стабилизации обстановки».

Накануне Запорожская АЭС в 20-й раз с начала конфликта потеряла внешнее электроснабжение. В МАГАТЭ уточнили, что аварийные дизель-генераторы автоматически включились для обеспечения резервной подачи энергии в системы охлаждения активной зоны реакторов и других функций, которые имеют критическое значение для ядерной безопасности.

Ранее Сальдо опроверг данные о прекращении сообщения Херсонской области с Крымом.

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