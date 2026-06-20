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Общество

В Подмосковье строители устроили массовую драку с арматурой на глазах жильцов

Baza: рабочие устроили массовую драку с арматурой на стройке в Балашихе
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

Строители устроили массовую драку на стройке в подмосковной Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, потасовка произошла на стройплощадке жилого комплекса «Пехра». Там несколько строителей набросились на обнаженного по пояс коллегу. В ход пошли не только кулаки, но и арматура, уточняет Baza.

За дракой наблюдали не только другие строители, но и жители соседних домов. В Telegram-канале добавили, что это уже не первая массовая драка на стройке. В предыдущий раз рабочие подрались из-за неправильной отгрузки стройматериалов.

До этого в Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной. По информации городского ГУ МВД, две компании устроили драку после словесной перепалки. В результате двоих молодых людей 19 и 26 лет с колото-резаными ранами груди скорая увезла в больницу. На месте стражи порядка задержали десять участников потасовки, включая двух местных девушек. Всех привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее в Ингушетии произошла перестрелка с участием спортсменов.

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