Россиян предупредили об опасных последствиях недостатка марганца в организме

Врач Скальный: недостаток марганца может привести к раку, остеопорозу и диабету

Марганец находится в тени других элементов, о которых часто говорят и много применяют. Однако это важнейший микроэлемент, недостаток или избыток которого могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, рассказал «Газете.Ru» Андрей Скальный, эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук в области элементологии.

Первое последствие может настигнуть иммунную систему.

«Марганец входит в состав фермента антиоксидантной защиты, нейтрализующего супероксидные радикалы. Это защищает митохондрии и нервные клетки от повреждений. Поэтому снижение активности данного фермента увеличивает окислительный стресс, что может привести к раку и воспалениям», — предупредил врач.

Марганец также важен для синтеза гликозаминогликанов, включая гиалуроновую кислоту и хондроитин сульфат, которые принимают участие в нормальной работе соединительной ткани.

«Дефицит марганца грозит следующими проявлениями со стороны опорно-двигательной системы: нарушениями роста и развития; проблемами с костями и хрящами; долгим заживлением ран», — рассказал эксперт.

Недостаток марганца вместе с медью снижает и активность остеобластов – клеток, формирующих кости, уменьшает минерализацию костей и увеличивает их резорбцию, что может привести к повышению риска переломов, остеопении и остеопорозу.

Обратить на марганец особенное внимание стоит также женщинам.

«Марганец участвует в синтезе половых гормонов, в частности, прогестерона и пролактина. Недостаток прогестерона может вызвать фиброз в органах малого таза и бесплодие у женщин. Дефицит марганца также негативно влияет на работу яичников и повышает риск бесплодия у женщин», — сказал он.

По словам врача, марганец активирует ферменты глюконеогенеза – процесса образования глюкозы из неуглеводных источников. Эти ферменты преобразуют лактат (молочную кислоту) и аминокислоты в глюкозу, поддерживая выработку достаточного количества энергии в организме.

«Недостаток марганца нарушает утилизацию глюкозы и может вызвать инсулинорезистентность – предрасположенность к сахарному диабету. Исследования показали, что дефицит марганца часто встречается у пациентов с диабетом 2 типа, ожирением и метаболическим синдромом», — поделился врач.

Кроме того, марганец необходим для нормальной работы фермента, принимающего участие в белковом обмене. При недостатке марганца снижается детоксикация аммиака в печени, что способствует интоксикации организма.

Наконец, марганец принимает участие в работе нервной системы и регулирует эмоции и когнитивные функции человека. При дефиците марганца возможны: ухудшение памяти; депрессия; эпилепсия.

«Однако важно знать, что избыток марганца в организме человека вызывает неврологические проблемы, снижает когнитивные функции и способствует развитию симптомов, похожих на болезнь Паркинсона», — предупредил он.

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