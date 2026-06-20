Врач рассказала, в каких случаях нарушения прикуса лечить нужно обязательно

Нарушения прикуса требуют внимания не только из-за эстетики. Они могут влиять на работу зубочелюстной системы, состояние височно-нижнечелюстного сустава, стираемость зубов, качество жевания, дыхание и работу жевательных мышц, рассказала «Газете.Ru» врач-ортодонт, директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании EUROKAPPA Эмелин Шевчук.

Поэтому в ряде случаев откладывать ортодонтическое лечение нельзя — особенно если проблема сопровождается болью, функциональными нарушениями или мешает дальнейшему стоматологическому восстановлению.

«Один из таких случаев — жалобы со стороны височно-нижнечелюстного сустава, или ВНЧС. Если нагрузка на зубы и челюсти распределяется неравномерно, у пациента могут появляться щелчки, болезненность, ощущение усталости в челюсти, ограничение открывания рта или головные боли. В такой ситуации важно не сводить диагностику только к осмотру зубных рядов. Перед началом лечения врачу необходимо понять причину жалоб и оценить общее состояние зубочелюстной системы. Поэтому пациенту может потребоваться междисциплинарный подход — с участием ортодонта, гнатолога, ортопеда, стоматолога-терапевта или хирурга», — рассказала она.

Не стоит откладывать лечение и при выраженной стираемости зубов. Она может быть связана с неправильным распределением нагрузки: одни зубы участвуют в жевании больше, чем должны, из-за чего эмаль быстрее истончается, появляются сколы, чувствительность, трещины и дискомфорт при жевании. Если вовремя не устранить причину перегрузки, в будущем пациенту может понадобиться более сложное восстановление зубов.

«Отдельного внимания требуют нарушения носового дыхания, особенно у детей и подростков. Привычка дышать ртом, хроническая заложенность носа, аденоиды и другие ЛОР-проблемы могут влиять на формирование челюстей, положение языка и развитие прикуса. Если не учитывать причину нарушения дыхания, результат ортодонтического лечения может быть менее стабильным. В таких случаях ортодонту важно работать совместно с ЛОР-врачом», — добавила врач.

Еще одна ситуация, при которой не стоит откладывать консультацию, — бруксизм. Ночной скрежет зубами, сжатие челюстей, утренняя боль или усталость в жевательных мышцах, головные боли после сна могут быть связаны с перегрузкой зубочелюстной системы и ВНЧС. В таких случаях ортодонтическая диагностика должна учитывать не только положение зубов, но и работу сустава, мышц и характер смыкания зубов. Пациенту может потребоваться совместная работа ортодонта, гнатолога, стоматолога-терапевта или ортопеда, чтобы определить причину жалоб и выбрать безопасную тактику лечения.

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