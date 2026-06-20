Стало известно, как нападавшему удалось незаметно проникнуть в ТЦ Краснодара

ТАСС: нападавший попал в ТЦ Краснодара через вход без металлоискателя

Молодой человек, задержанный за вооруженное нападение на торговый центр в Краснодаре, проник в здание через пункт быстрого питания, передает ТАСС со ссылкой на охранную организацию «Асгард», отвечающую за безопасность ТЦ.

По ее информации, на этом дополнительном входе в здание не было металлоискателя.

«Нож был где-то у него спрятан, предварительно, в рюкзаке или в куртке», — заявили в «Асгарде».

Там добавили, что охранники четко сработали по инструкции: эвакуировали людей и вызвали полицию.

Днем 20 июня молодой человек с ножом напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, ранил ножом нескольких посетителей и бросил самодельную петарду в помещение детского развлекательного центра.

При этом юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». На допросе он сказал, что за нападение ему никто не платил, «просто надоело жить». Он утверждает, что намеревался совершить самоубийство. У юноши диагностировано инфантильное расстройство личности.

При нападении пострадали пять человек, еще одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Среди раненых охранник МФЦ, который пытался помешать злоумышленнику. Напавшего задержал «смелый и неравнодушный» очевидец.

Ранее сообщалось, что пострадавшая при нападении на ТЦ беременная россиянка может потерять ребенка.