Стало известно, как нападавшему удалось незаметно проникнуть в ТЦ Краснодара

Молодой человек, задержанный за вооруженное нападение на торговый центр в Краснодаре, проник в здание через пункт быстрого питания, передает ТАСС со ссылкой на охранную организацию «Асгард», отвечающую за безопасность ТЦ.
По ее информации, на этом дополнительном входе в здание не было металлоискателя.
«Нож был где-то у него спрятан, предварительно, в рюкзаке или в куртке», — заявили в «Асгарде».
Там добавили, что охранники четко сработали по инструкции: эвакуировали людей и вызвали полицию.
Днем 20 июня молодой человек с ножом напал на посетителей ТЦ на улице Западный Обход в Краснодаре. Он ворвался в помещение МФЦ (многофункционального центра), расположенного в здании, ранил ножом нескольких посетителей и бросил самодельную петарду в помещение детского развлекательного центра.
При этом юноша кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают». На допросе он сказал, что за нападение ему никто не платил, «просто надоело жить». Он утверждает, что намеревался совершить самоубийство. У юноши диагностировано инфантильное расстройство личности.
При нападении пострадали пять человек, еще одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Среди раненых охранник МФЦ, который пытался помешать злоумышленнику. Напавшего задержал «смелый и неравнодушный» очевидец.
Ранее сообщалось, что пострадавшая при нападении на ТЦ беременная россиянка может потерять ребенка.