Крупная демонстрация за мир с Россией проходит в центре Берлина

В центре Берлина развернулась масштабная акция в поддержку мира с Россией, приуроченная к 85-летию вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз. Несколько сотен человек собрались у Бранденбургских ворот, пишет ТАСС.

Среди демонстрантов замечены политические деятели, включая известного внешнеполитического эксперта от партии BSW (ранее — «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Севим Дагделен. По завершении митинга планируется шествие к мемориалу советского воина в парке Тиргартен. Там участники мероприятия отдадут дань уважения памяти бойцов Красной Армии, павших в борьбе за освобождение своей страны и всего европейского континента от нацистской тирании.

На плакатах, которые держат демонстранты, написаны призывы остановить расширение НАТО на Восток, отменить антироссийские санкции и положить конец гонке вооружений.

Выступающие с импровизированной трибуны подчеркивали исключительную важность налаживания диалога и процесса примирения с Россией.

Ранее стало известно, как разделена Германия в отношении России.