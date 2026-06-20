Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против ИранаНападение на ТЦ в Краснодаре
Общество

В Берлине началась масштабная акция за мир с Россией

Крупная демонстрация за мир с Россией проходит в центре Берлина
Алексей Витвицкий/РИА Новости

В центре Берлина развернулась масштабная акция в поддержку мира с Россией, приуроченная к 85-летию вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз. Несколько сотен человек собрались у Бранденбургских ворот, пишет ТАСС.

Среди демонстрантов замечены политические деятели, включая известного внешнеполитического эксперта от партии BSW (ранее — «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Севим Дагделен. По завершении митинга планируется шествие к мемориалу советского воина в парке Тиргартен. Там участники мероприятия отдадут дань уважения памяти бойцов Красной Армии, павших в борьбе за освобождение своей страны и всего европейского континента от нацистской тирании.

На плакатах, которые держат демонстранты, написаны призывы остановить расширение НАТО на Восток, отменить антироссийские санкции и положить конец гонке вооружений.

Выступающие с импровизированной трибуны подчеркивали исключительную важность налаживания диалога и процесса примирения с Россией.

Ранее стало известно, как разделена Германия в отношении России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!