Жители Подмосковья пожаловались на кражу питомцев таинственным «черным столбом»

«Блуждающий черный столб» обвинили в пропаже животных жители подмосковной Ивантеевки и соседних СНТ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, их кошки и собаки бесследно исчезают в том районе, где якобы ранее видели таинственный каменный идол.

Выяснилось, что за последние полгода в одном и том же районе — неподалеку от села Комягина — исчезло более 20 домашних питомцев. Жители замечали, что их любимцы будто сходят с ума: внезапно начинают неадекватно себя вести, сбегают с поводков и выпрыгивают из окон.

Старожилы рассказывают легенду о Комягинским черном столбе: где-то в лесу стоит трехметровый каменный столб, который «играет в прятки» с людьми и после каждого полнолуния меняет свое местоположение, поэтому мало кто его видел и никто не знает, где точно он находится. Жители верят: тот, кто увидит черный столб, обязательно заблудится, — поэтому опасаются ходить в Комягинский лес.

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