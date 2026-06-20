Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Пропавшая в Мексике дочь питерской пианистки нашлась

Пропавшую в Мексике дочь питерской пианистки вернули органам опеки
Telegram-канал «Mash на Мойке»

Пропавшую в Мексике дочь питерской пианистки вновь вернули местным органам опеки, а против ее матери могут выдвинуть обвинение в домашнем насилии. Об этом сообщает Mash.

По словам Марии Романовой, местные власти уведомили ее, что ее дочь Кристина возвращена в органы опеки (DIFEM) — именно эта служба в 2023 году забрала девочку из приемной семьи, в которой она якобы подвергалась избиению. При этом с девушкой мать так и не смогла увидеться.

При этом самой Романовой могут предъявить обвинение в домашнем насилии, и тогда ей грозит до четырех лет тюрьмы по местным законам. Мария рассказала, что ее предупреждали о том, что власти Мексики могут встать на сторону социальных служб, и рекомендовали вернуться в Россию, однако женщина не оставила дочь в Мексике.

Родные Кристины уверены: девочка стала частью схемы по похищению людей. За ее исчезновением могут стоять представители картеля, действовавшие при содействии местных властей.

В апреле российский МИД вызвал посла Мексики Эдуардо Вильегаса в связи с происходящим с дочерью Романовой.

Ранее россиянин уехал к бывшей девушке-лудоманке в Таиланд и исчез.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!