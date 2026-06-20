Пропавшая в Мексике дочь питерской пианистки нашлась

Пропавшую в Мексике дочь питерской пианистки вновь вернули местным органам опеки, а против ее матери могут выдвинуть обвинение в домашнем насилии. Об этом сообщает Mash.

По словам Марии Романовой, местные власти уведомили ее, что ее дочь Кристина возвращена в органы опеки (DIFEM) — именно эта служба в 2023 году забрала девочку из приемной семьи, в которой она якобы подвергалась избиению. При этом с девушкой мать так и не смогла увидеться.

При этом самой Романовой могут предъявить обвинение в домашнем насилии, и тогда ей грозит до четырех лет тюрьмы по местным законам. Мария рассказала, что ее предупреждали о том, что власти Мексики могут встать на сторону социальных служб, и рекомендовали вернуться в Россию, однако женщина не оставила дочь в Мексике.

Родные Кристины уверены: девочка стала частью схемы по похищению людей. За ее исчезновением могут стоять представители картеля, действовавшие при содействии местных властей.

В апреле российский МИД вызвал посла Мексики Эдуардо Вильегаса в связи с происходящим с дочерью Романовой.

Ранее россиянин уехал к бывшей девушке-лудоманке в Таиланд и исчез.