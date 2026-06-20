Жителей Подмосковья предупредили о надвигающихся ливнях с грозами

В Подмосковье в ближайший час ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области на своем официальном сайте.
Ведомство приводит прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согласно которому неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21:00 мск. До этого времени спасатели рекомендуют жителям столичного региона по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу использовать зонт, плащ и резиновые сапоги.
Автомобилистам рекомендовано пережидать ливень, припарковавшись на обочине в отдалении от рекламных щитов и других конструкций, которые могут пострадать при сильных порывах ветра.
При грозе, как напомнили в МЧС, не следует стоять под одиночными деревьями и высокими металлическими конструкциями. Лучшим местом для того, чтобы укрыться, в управлении назвали кустарник. Также в грозу не следует разговаривать по телефону, подходить к проводам и водостокам, а внутри частного дома — стоять вблизи окна, включать электроприборы и топить печь.
Аналогичное предупреждение по Московской области объявляли накануне.
Ранее синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве.