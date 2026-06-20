Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Жителей Подмосковья предупредили о надвигающихся ливнях с грозами

МЧС: в Подмосковье до вечера ожидаются дожди с грозами и усилением ветра
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Подмосковье в ближайший час ожидаются кратковременный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области на своем официальном сайте.

Ведомство приводит прогноз Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согласно которому неблагоприятные погодные условия сохранятся до 21:00 мск. До этого времени спасатели рекомендуют жителям столичного региона по возможности оставаться дома, а при выходе на улицу использовать зонт, плащ и резиновые сапоги.

Автомобилистам рекомендовано пережидать ливень, припарковавшись на обочине в отдалении от рекламных щитов и других конструкций, которые могут пострадать при сильных порывах ветра.

При грозе, как напомнили в МЧС, не следует стоять под одиночными деревьями и высокими металлическими конструкциями. Лучшим местом для того, чтобы укрыться, в управлении назвали кустарник. Также в грозу не следует разговаривать по телефону, подходить к проводам и водостокам, а внутри частного дома — стоять вблизи окна, включать электроприборы и топить печь.

Аналогичное предупреждение по Московской области объявляли накануне.

Ранее синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стартует третий сезон «Дома Дракона». Чего ждут от продолжения эпической саги о Таргариенах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!