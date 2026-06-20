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Общество

На «Госуслугах» заработал сервис подачи заявлений на поступление в вузы

Минцифры: на «Госуслуги» стартовал прием заявлений на поступление в вузы
Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

На портале «Госуслуги» стартовал прием заявлений в высшие учебные заведения через сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщило Минцифры на своем официальном сайте.

Новый сервис позволяет абитуриенту подать заявление, отслеживать ситуацию с конкурсом на места и дать согласие на зачисление. Особенность его работы в том, что сведения о результатах ЕГЭ и льготах подгружаются автоматически и не требуют дополнительного подтверждения.

«На «Госуслугах» можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление — все с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн»», — пояснили в министерстве.

Через тот же сервис абитуриент может выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение, а после зачисления сразу добавиться в чат с будущими одногруппниками.

В Минцифры добавили, что в этом году возможность онлайн-поступления в вузы появилась и у иностранных граждан. Для этого им необходимо зарегистрироваться в системе ruID и подать заявление — через приложение или на портале «Госуслуги».

В 2026 году абитуриентам доступно около 1,5 млн бюджетных мест в российских вузах, приемная кампания стартовала 20 июня.

Ранее Рособрнадзор сообщил о нововведениях приемной кампании-2026.

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