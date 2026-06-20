В Польше предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве россиянина Скрепецкого

Гражданину Грузии предъявлено обвинение в убийстве в Польше художника из России

Гражданину Грузии предъявлено обвинение в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков). Об этом сообщается на сайте Национальной прокуратуры Польши.

Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Белой Подляске, произошедшей 15 июня. О задержании подозреваемого в его убийстве стало известно 18 июня.

Согласно сообщению прокуратуры, в совершении тяжкого преступления подозревается гражданин Грузии Эльнур А. Мужчина произвел в направлении Кузовкова пять выстрелов из огнестрельного оружия.

Уголовное дело возбуждено по статье 148 УК Польши (умышленное убийство), которая предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного.

Отмечается, что Эльнур А., допрошенный в качестве подозреваемого, не признался в совершении убийства и отказался давать объяснения. Прокурор попросил суд района Люблин-Запад арестовать мужчину на 3 месяца.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши предлагали охрану Скрепецкому.