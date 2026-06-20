Аэропорт Екатеринбурга приостановил работу на фоне действия режима беспилотной опасности

В аэропорту Екатеринбурга введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово). Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Несколько часов назад губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил в регионе режим беспилотной опасности.

До этого временные ограничения вводились в авиагаванях Перми, Уфы, Ижевска, Казани, Чебоксар, Ульяновска и Калуги.

Ограничения в аэропортах могут вводиться на фоне атак беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 20 июня средства противовоздушной обороны сбили 187 беспилотников над территорией России, Черным и Азовским морями.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.