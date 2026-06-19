Двухлетняя девочка попала в реанимацию после падения на детской площадке

В Краснодаре двухлетняя девочка упала с высоты 2,5 метров во время прогулки с мамой, сообщает kp.ru.
Несчастный случай произошел на детской площадке в ЖК «Самолет», где гуляла семья.
В какой-то момент женщина отвернулась к коляске, а затем услышала хруст и увидела лежащую на асфальте дочь.
Девочка попыталась подняться, но в итоге «отключилась». На скорой ребенка доставили в больницу, где ему оказывают помощь.
«У нее есть переломы. Ее положили на ИВЛ», — заявил источник.
Жители комплекса хотят организовать сбор средств в пользу пострадавшей. В правоохранительных органах инцидент пока не комментировали.
Ранее в Кузбассе ребенок впал в кому после того, как мать на три часа бросила его в машине на жаре.