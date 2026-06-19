Врач объяснил, почему нельзя хвататься за телефон, если вдруг проснулись ночью

Если вы проснулись среди ночи, то нельзя тянуться за телефоном, чтобы посмотреть время, проверить сообщения, полистать ленту. Последствия такого мини-серфинга недооценивают почти все. Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Борис Яковлев рассказал «Газете.Ru», почему ночной экран особенно вреден.

Когда человек просыпается ночью и снова закрывает глаза, мозг продолжает работать в режиме сна. Уровень мелатонина в этот момент максимальный, температура тела снижена, нервная система расслаблена. Ярко вспыхнувший экран моментально нарушает эту гармонию.

«Свет от смартфона в темной спальне попадает на сетчатку гораздо интенсивнее, чем такой же свет днем. Зрачок ночью расширен, и вся световая нагрузка идет прямо во внутренние слои сетчатки. Сигнал в супрахиазматическое ядро (это часть мозга, которая управляет циркадными ритмами) приходит мощный и однозначный: «утро, пора просыпаться». Уровень мелатонина падает за минуты, а восстанавливается часами», — объясняет Яковлев.

Параллельно работает информационная нагрузка. Сообщения, новости, мемы, видео — каждый стимул вызывает выброс дофамина, активирует префронтальную кору, запускает мысленный диалог. Даже пять минут пролистывания ленты переводят мозг из режима «сна» в режим «бодрствования». Чтобы снова уснуть, потребуется в среднем 60–90 минут.

«Человек может жаловаться на «прерывистый сон», а при разборе выясняется, что он ночью встает в туалет, попутно листает соцсети 10–15 минут и потом долго не может уснуть. Циклы повторяются 2–3 раза за ночь, и в результате утром человек разбит, хотя формально провел в кровати восемь часов», — отмечает сомнолог.

Отдельная неприятность — будильник, экран которого виден ночью. Каждый взгляд на цифры запускает тревогу: «я не сплю, мне завтра рано вставать». Тревога усиливает выброс кортизола и еще больше затрудняет засыпание.

По словам Яковлева, главная и самая эффективная мера — физически убрать телефон с прикроватной тумбочки. Зарядное устройство и сам смартфон на ночь стоит уносить в другую комнату или хотя бы в ящик стола. Вместо телефона удобно использовать классический будильник с тусклым красным дисплеем.

Если уж пришлось взглянуть в экран — обязательно ночной режим с теплым тоном и минимальной яркостью, и никаких сообщений и приложений до утра, что бы ни уведомил телефон. При походе в туалет двигаться лучше без яркого верхнего света — выручает датчик движения или ночник в плинтусе.

«Через 7–10 дней такой привычки качество сна заметно улучшается. Это самая дешевая и простая мера среди всех, что есть в арсенале сомнологии», — подытожил Борис Яковлев.

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