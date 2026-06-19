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Врач объяснил, как спасти зуб, выбитый из-за самоката или велосипеда

Врач Лабухин: выбитый зуб можно сохранить, если попасть к врачу в течение часа
Shutterstock

Летом риск травм зубов возрастает из-за самокатов, велосипедов и активного отдыха. При этом выбитый зуб не всегда означает, что его уже невозможно спасти. О том, как правильно действовать в первые минуты после травмы, «Газете.Ru» рассказал Максим Лабухин, медицинский директор федеральной сети стоматологий «МИА.РФ».

При полном выбивании зуба повреждаются ткани, удерживавшие его в лунке, а также клетки на поверхности корня. После травмы ткани начинают пересыхать, клетки постепенно погибают.

«Первый час после выбивания зуба — критически важное время. В идеале помощь должна быть оказана еще быстрее, в первые 20–30 минут», — объяснил врач.

При полном выбивании постоянного зуба главная задача — найти его, не повредить корень и быстро доставить к врачу. Если зуб откололся, фрагмент лучше сохранить. Если зуб сместился, нельзя пытаться «поставить» его на место силой.

«Если зуб найден, корень не разрушен, а пациент быстро попал к врачу, зуб можно попытаться вернуть в лунку. Такие случаи в практике встречаются», — рассказал эксперт.

Зуб нужно брать только за коронковую часть (белую), а не за корень. Если загрязнен, можно аккуратно промыть, но нельзя тереть щёткой, обрабатывать спиртом или перекисью.

Если есть возможность, постоянный зуб можно осторожно вернуть в лунку и прикусить чистую марлю. Если нет — сохранить во влажной среде: молоке или физрастворе. Оставлять зуб сухим, в кармане или пустом контейнере нельзя.

Молочные зубы самостоятельно возвращать в лунку не следует — это может навредить зачатку постоянного. Ребенка нужно показать стоматологу.

Стоматолог проводит осмотр, делает рентген, оценивает состояние корня и костной ткани. Если условия позволяют, зуб обрабатывают, возвращают в лунку и фиксируют к соседним зубам. Варианты восстановления: имплантация, мостовидный протез или временные конструкции. После имплантации в первую неделю исключают баню, сауну, спорт и алкоголь.

Лабухин советует использовать защиту: спортивные капы при контактных тренировках, шлемы при езде на велосипеде и самокате.

«Но даже хорошая защита не отменяет осторожности. Высокая скорость и недооценка риска чаще всего и приводят к травмам», — отметил стоматолог.

Главное правило: не ждать до следующего дня. Первый час может решить, удастся ли сохранить собственный зуб.

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