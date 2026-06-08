Стоматолог предупредил, когда щелчки в челюсти — не норма

Врач Жук: нельзя пытаться «разработать» челюсти, если есть щелчки и боль

Челюсть щелкает, иногда «закусывает», может появляться боль при жевании или даже при разговоре — с такими жалобами пациенты приходят все чаще. Многие годами игнорируют эти симптомы, считая их безобидной особенностью. Но на самом деле щелчки в челюсти — это не всегда норма, рассказал «Газете.Ru» Андрей Жук, врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike.

«Щелчок — это звук, который возникает, когда суставной диск смещается и возвращается на место. В ряде случаев это действительно может быть вариантом нормы. Например, если щелчок редкий, без боли, не усиливается со временем и не ограничивает открывание рта. У некоторых людей такая особенность есть годами и не прогрессирует», — объяснил он.

Насторожиться стоит, если звук появляется регулярно, усиливается или сопровождается дополнительными симптомами. Среди них — боль в области уха или щеки, ощущение напряжения в жевательных мышцах, головные боли, ограничение открывания рта, чувство, что челюсть «уходит» в сторону. Иногда пациенты описывают состояние как «заклинило челюсть».

Это уже не просто звук — это нарушение работы сустава.

«Основная причина — дисбаланс. Чаще всего он связан с прикусом, неправильным положением зубов или их потерей. Сустав начинает работать в неестественной траектории, диск смещается, и со временем это приводит к воспалению и износу структур», — сказал врач.

Отдельная группа факторов — стресс и перегрузка. Скрежет зубами, сжатие челюстей, привычка «держать напряжение» в лице — всё это усиливает нагрузку на сустав. В результате даже изначально незначительная проблема начинает прогрессировать.

Важно понимать: сустав не восстанавливается сам по себе. Если процесс запущен, он будет только усугубляться. Щелчок может перейти в боль, затем — в ограничение движения, а в запущенных случаях — в деформацию сустава.

Современная ортодонтия рассматривает сустав как часть единой системы. Мы не лечим только зубы — мы работаем с функцией. В зависимости от ситуации это может быть коррекция прикуса, использование капп для разгрузки сустава, работа с мышечным тонусом.

Иногда достаточно минимального вмешательства, чтобы остановить процесс. Но если игнорировать симптомы годами, лечение становится сложнее и требует больше времени.

«Отдельно стоит сказать о самолечении. Попытки «разработать» челюсть, активно открывать рот через боль или бесконтрольно использовать каппы из интернета могут ухудшить ситуацию. Сустав — тонкая структура, и любое вмешательство должно быть обосновано», — предупредил он.

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