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Общество

Собака, пропавшая в 2014 году, вернулась в семью 12 лет спустя

В США 17-летняя собака вернулась в семью спустя 12 лет после исчезновения
Katie Boada

В США микрочип помог пропавшей собаке вернуться домой 12 лет спустя, сообщило издание The Dodo.

В феврале Кэти Боада получила неожиданное голосовое сообщение, в котором говорилось, что ее собака по кличке Спарклз, пропавшая в 2014 году, найдена. Сначала она отнеслась к этому скептически.

«Я думала, что это мошенничество», — объясняет женщина.

Чуть позже она убедилась, что сообщение было искренним. Оказалось, что 17-летний шпиц бродил по улицам округа Бровард во Флориде, а местная жительница отвезла его в Службу спасения брошенных домашних животных в Форт-Лодердейле.

Сотрудники приюта нашли у собаки микрочип, после чего связались с компанией-производителем, чтобы найти владельцев, и вышли на Боаду, которая долгое время безуспешно искала питомца.

Оказалось, что хозяйка шпица живет в 45 минут езды от приюта. Она отправила туда 24-летнюю дочь, чтобы забрать Спарклз. Собака была в плохом состоянии: после обследования у нее выявили проблемы с зубами, катаракту, анемию и почечную недостаточность третьей стадии.

«Все, что хочу — дарить ей любовь, потому что видно, что там, где она была, ее не любили. У нас была особая связь раньше, и я думаю, что у нас есть особая связь сейчас. Она приносит мне столько счастья», — сказала Боада.

Ранее пропавшая собака нашлась в 1600 км от дома.

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