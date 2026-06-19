Калининградца осудили на 12 лет за перевод около 1,4 тысяч рублей на Украину

Калининградца осудили на 12 лет колонии за денежные переводы на Украину

Жителя Калининграда признали виновным в государственной измене и приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

«Судом установлено, что в 2023 году в период мобилизации мужчина, являясь гражданином РФ, находясь на территории иностранного государства, будучи несогласным с проводимой Вооруженными силами России специальной военной операцией, поддерживая позицию властей Украины, выступающих против безопасности России, совершил 9 денежных переводов на общую сумму 1 371 рубль 95 копеек на счета иностранных организаций, оказывающих финансирование вооруженных формирований и Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Эти действия квалифицированы по ч. 1 ст. 275 УК РФ (государственная измена).

С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дополнительным ограничением свободы на один год. В доход государства конфискованы мобильный телефон, с которого осуществлялись переводы, и перечисленные средства в сумме 1 371,95 рубля.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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