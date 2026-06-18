Против певицы Тины Кароль завели дело за финансирование ВСУ

В Харьковской области завело дело против певицы Тины Кароль за поддержку ВСУ

Правоохранительные органы военно-гражданской администрации Харьковской области инициировали уголовное производство в отношении украинской исполнительницы Тины Кароль. Певицу обвиняют в финансировании ВСУ, говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении украинской певицы Либерман Татьяны Григорьевны 25.01.1985 г. р., выступающей под псевдонимом Тина Кароль, по признакам совершения преступлений, предусмотренных статьями о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и финансировании вооруженных формирований Украины», – говорится в сообщении.

Поводом для возбуждения дела послужили собранные материалы, указывающие на систематическую поддержку певицей украинских военизированных структур. В частности, установлено, что Кароль, совместно с писателем и военнослужащим подразделения «Хартия» Сергеем Жаданом, посетила Харьковскую область. Во время визита они побывали на позициях украинских подразделений, задействованных на Купянском направлении.

Максимальное наказание, предусмотренное для обвиняемой, может достигать 20 лет лишения свободы.

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