У девушки на отдыхе украли плюшевого медведя, с которым она не расставалась 40 лет

У британки в Испании украли плюшевого мишку, которым она владела 40 лет

У женщины из Англии на отдыхе в Испании украли плюшевого медведя, с которым она не расставалась 40 лет, пишет Metro.

Инцидент произошел на пляже Ла-Конча в городе Сан-Себастьян. По словам Сары Кэнди, неизвестные похитили ее рюкзак, в котором находились одежда, украшения, паспорт и мягкая игрушка, сопровождавшая женщину более 40 лет.

После кражи британка опубликовала обращение в социальных сетях, рассказав о произошедшем и попросив вернуть хотя бы игрушку, имеющую для нее особую сентиментальную ценность. К публикации она прикрепила фотографию медведя, выглядывающего из кармана рюкзака.

Женщина брала медведя с собой как в отпуск, так и в командировки, включая поездки в зоны конфликтов. Позже Сара сообщила, что получила временные документы для возвращения в Великобританию и смогла забронировать обратный рейс. Однако она продолжает надеяться, что ее игрушка будет найдена.

Кэнди планирует вновь приехать в Сан-Себастьян, чтобы узнать результаты поисков и проверить, удалось ли полиции обнаружить пропавшие вещи.

Ранее женщина пыталась самостоятельно задержать вора и сама угодила под арест.