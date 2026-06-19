В 13 округах Подмосковья обновили дорожные знаки

Специалисты Мосавтодора за неделю отремонтировали поврежденные и заменили отсутствующие дорожные знаки на 20 региональных дорогах в 13 округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Работы провели в селе Пирочи, городе Озеры, Коломне, поселке Радужный, поселке городского типа Андреевка и в Солнечногорске.

Также специалисты обновили знаки в Реутове, Павловском Посаде, Жуковском и Истре.

В малых населенных пунктах работы провели в поселке городского типа Ильинский Раменского округа, деревне Шаликово Можайского округа, селе Атепцево Наро-Фоминского округа, селе Конобеево г. о. Воскресенск, а также на дорогах в деревнях Бородино и Пирогово г. о. Мытищи, в деревне Нижнее Плуталово м. о. Зарайск и в деревнях Войново-Гора и Емельяново Орехово-Зуевского округа.