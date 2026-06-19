На Украине повреждены объекты энергетики

В Днепропетровской области Украины объекты энергетики получили серьезные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе украинского энергетического холдинга «ДТЭК».

«Повреждения значительные, восстановительные работы продолжаются без перерыва», — сказано в сообщении.

По информации «ДТЭК», на некоторых объектах возникли пожары.

Как следует из официального ресурса для оповещения, сегодня в этом регионе несколько раз объявлялась воздушная тревога.

19 июня в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую неделю Вооруженные силы России нанесли семь ударов возмездия по объектам на Украине. По данным ведомства, в результате ударов были поражены объекты оборонно-промышленного комплекса (ОПК), топливно-энергетической (ТЭК), транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии. Также под удар российских военных попали военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования (ТЦК), места сборки, хранения, подготовки и запуска дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

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