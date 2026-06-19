В «Единой России» заявили о необходимости сохранить действующие условия работы самозанятых

В «Единой России» считают, что необходимо сохранить действующие условия работы самозанятых как минимум до конца 2028 года, заявил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство», президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

Он отметил, что партия будет добиваться соблюдения гарантий, предусмотренных при запуске специального налогового режима для самозанятых.

«Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги», — сказал он.

Калинин считает, что необходимо разбираться с каждым случаем нарушения прав самозанятых.

««Единая Россия» и «Опора России» будут держать данный вопрос на контроле и добиваться создания понятных всем и исполняемых правил и норм», — заключил он.